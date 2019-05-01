ЦСКА и «Ак Барс» разыграют Кубок Открытия в новом сезоне КХЛ

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КХЛ в твиттере опубликовала расписание первых домашних матчей команд в сезоне-2020/21.

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября.

В первом матче сезона ЦСКА и «Ак Барс» сыграют за Кубок Открытия.

3 сентября состоятся еще семь матчей.

Последним первый домашний матч проведет «Куньлунь». 17 сентября команда сыграет с «Автомобилистом».

Полный календарь КХЛ будет представлен сегодня, 7 августа, в 18:30 по московскому времени.

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