ЦСКА и «Ак Барс» разыграют Кубок Открытия в новом сезоне КХЛ

КХЛ в твиттере опубликовала расписание первых домашних матчей команд в сезоне-2020/21.
Регулярный чемпионат стартует 2 сентября.
В первом матче сезона ЦСКА и «Ак Барс» сыграют за Кубок Открытия.
3 сентября состоятся еще семь матчей.
Последним первый домашний матч проведет «Куньлунь». 17 сентября команда сыграет с «Автомобилистом».
Полный календарь КХЛ будет представлен сегодня, 7 августа, в 18:30 по московскому времени.
Хоккей вернется в города КХЛ в сентябре.— КХЛ (@khl) August 7, 2020
Полностью календарь сезона 2020/2021 – сегодня в 18:30 мск. pic.twitter.com/UJNFtlrGWJ