Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

Нападающий Брендан Лайпсик в ближайшее время может подписать контракт с , сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Срок соглашения будет рассчитан на два года.

В сезоне-2019/20 Лайпсик выступал в НХЛ за «Вашингтон». Он провел 61 матч и набрал 11 (3+8) очков.

8 мая хоккеист был выставлен на драфт отказов для расторжения контракта.

Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отзывался о внешности некоторых женщин, включая жену Тэннера Пирсона, которую он назвал «толстой».

Лайпсик также назвал игроков Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировал фото Джейка Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире».

Партнер Овечкина назвал жену другого хоккеиста жирухой. Его тут же выставили из команды