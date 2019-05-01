Ткачак о нанесении травмы Шайфли: «Это просто несчастный случай. Чувствую себя ужасно»

Форвард отреагировал на слова главного тренера Пола Мориса.

Специалист заявил, что Ткачак намеренно нанес травму форварду «Джетс» .

«Это просто несчастный случай. Я чувствую себя ужасно из-за того, к чему это привело.

Шайфли – топ-игрок . Он просто замечательный парень. Это плохо для хоккея, когда такой игрок выбывает», – сказал Ткачак.

Нападающий «Джетс» добрался до скамейки запасных с посторонней помощью, не наступая на левую ногу. Больше он на лед не выходил.

Морис о хите Ткачака против Шайфли: «Грязный, отвратительный удар. Он мог закончить карьеру игрока»