Ткачак о нанесении травмы Шайфли: «Это просто несчастный случай. Чувствую себя ужасно»

Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак отреагировал на слова главного тренера «Виннипега» Пола Мориса.
Специалист заявил, что Ткачак намеренно нанес травму форварду «Джетс» Марку Шайфли.
«Это просто несчастный случай. Я чувствую себя ужасно из-за того, к чему это привело.
Шайфли – топ-игрок НХЛ. Он просто замечательный парень. Это плохо для хоккея, когда такой игрок выбывает», – сказал Ткачак.
Нападающий «Джетс» добрался до скамейки запасных с посторонней помощью, не наступая на левую ногу. Больше он на лед не выходил.
Морис о хите Ткачака против Шайфли: «Грязный, отвратительный удар. Он мог закончить карьеру игрока»