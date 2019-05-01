Морис о хите Ткачака против Шайфли: «Грязный, отвратительный удар. Он мог закончить карьеру игрока»

Главный тренер раскритиковал форварда , после хита которого травму получил .

«Это было намеренное действие. Грязный удар по ноге.

Он мог порвать игроку ахилл. Мог закончить его карьеру. Это абсолютно отвратительно», – сказал Морис.

Нападающий «Джетс» добрался до скамейки запасных с посторонней помощью, не наступая на левую ногу. Больше он на лед не выходил.

Победу в первом матче квалификации одержал «Калгари» – 4:1 (1-0 в серии до 3 побед).