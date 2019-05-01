Морис о хите Ткачака против Шайфли: «Грязный, отвратительный удар. Он мог закончить карьеру игрока»

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис раскритиковал форварда «Калгари» Мэттью Ткачака, после хита которого травму получил Марк Шайфли.
«Это было намеренное действие. Грязный удар по ноге.
Он мог порвать игроку ахилл. Мог закончить его карьеру. Это абсолютно отвратительно», – сказал Морис.
Нападающий «Джетс» добрался до скамейки запасных с посторонней помощью, не наступая на левую ногу. Больше он на лед не выходил.
Победу в первом матче квалификации одержал «Калгари» – 4:1 (1-0 в серии до 3 побед).