«Мужчины с низкой социальной ответственностью не должны диктовать условия». Назаров проголосовал по поправкам к Конституции

Бывший тафгай и известный тренер Андрей Назаров сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Разумеется, мы с семьей ходили на голосование по поправкам в Конституцию России, выполнили свой гражданский долг. Считаю, что нужно ответственно подходить к таким вещам.

Я уже говорил, что поддерживаю курс нашего президента Владимира Владимировича Путина. Судя по данным экзитполов, этот курс поддерживает большинство граждан нашей страны. Так что то, о чем я говорил ранее, обязательно сбудется.

Никакие мужчины с низкой социальной ответственностью не должны диктовать нам свои условия, как мы это наблюдаем в некоторых других странах.

Никаких двух пап в России тоже быть не должно. Президент же сказал, что у российских детей должен быть папа и должна быть мама. Абсолютно с этим согласен. Дети – будущее нашей страны. Они должны расти и развиваться в нормальных условиях, а не бог знает как.

Кроме того, будут тщательнее закреплены меры соцподдержки, защищена историческая правда нашей страны», – сказал Назаров.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки в Конституцию России выступили 77,92% проголосовавших, против – 21,27%.

Напомним, что в январе 2017 года Путин, комментируя скандал с обвинением президента США Дональда Трампа в связи с проститутками во время визита в Москву, заявил, что организатору конкурса красоты вряд ли могло быть интересно общение с «девушками с пониженной социальной ответственностью».

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