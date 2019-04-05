Брызгалов вместо Бобровского – худшая замена в истории «Филадельфии» по версии The Athletic

Североамериканский спортивный сайт The Athletic составил подборку худших кадровых решений в истории команд .

В случае с «Филадельфией» наиболее серьезным ухудшением состава признано решение сделать основным вратарем Илью Брызгалова, а не Сергея Бобровского. Клуб пошел на такой шаг в 2011 году.

«Несколько читателей указали на это, и я думаю, что они правы: решение взять Илью Брызгалова, чтобы заменить молодого Сергея Бобровского в воротах. В строгом смысле это не был обмен одного на другого, поскольку Бобровский оставался еще на сезон в качестве бэкапа, но было ясно, что «Флайерс» меняют курс. Чтобы сделать это, они прибегли к вопиющему контракту на 51 миллион долларов, и данный факт – как соль на рану», – сказано в тексте, подготовленном Шоном Макиндоу.

Брызгалова считают чудиком из космоса. На самом деле он топ-вратарь, которого не поняли