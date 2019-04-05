Вице-президент «Магнитки» Ласьков извинился перед журналистом Зислисом за фразу «хочется дать втык»

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Журналист Михаил Зислис сообщил, что вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков принес ему извинения.

Ранее менеджер уральского клуба так прокомментировал информацию о том, что в команду перейдут нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков: «Хочется поймать этого писателя и дать втык. Не собираюсь решать проблемы СКА». Под писателем подразумевался Зислис, опубликовавший инсайд касательно возможных изменений в составе «Магнитки».

Сегодня журналист сообщил, что Ласьков признал неправомерность своей реакции на новость о Карпове и Каблукове. «Только что мне набрал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков и принес извинения за свою излишне эмоциональную реакцию вчера. Спокойно пообщались. Респект и уважуха», – написал Зислис.

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