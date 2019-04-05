Вице-президент «Магнитки» о контракте с Мозякиным: «У нас не горит, продолжаем держать паузу»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о ходе переговоров с форвардом Сергеем Мозякиным, а также прокомментировал расторжение контракта с защитником Евгением Бирюковым.

«Мы предлагали Евгению Бирюкову работу в клубе тренером по индивидуальной работе с защитниками в первой команде. Но он сказал, что еще хочет поиграть в КХЛ, его сторона занимается его трудоустройством.

По Мозякину все тихо, у нас не горит, мы продолжаем держать паузу. Его агент мне не звонил, мы остаемся на той же позиции», – сказал Ласьков.

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