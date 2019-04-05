СКА обменяет Каблукова в «Магнитку» («СЭ»)

СКА обменяет нападающего Илью Каблукова в «Магнитку», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что переход станет частью большой сделки, детали которой станут известны позднее.

Контракт 32-летнего игрока с петербургским клубом действует еще два года, зарплата по текущему соглашению – 58 миллионов рублей за сезон.

В минувшем сезоне КХЛ Каблуков провел 48 матчей и отметился 3 передачами.

Ранее появилась информация о том, что форвард Максим Карпов также перейдет в магнитогорский клуб.

СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ с 973 млн рублей в платежке («Бизнес Online»)