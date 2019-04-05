НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об обсуждении вариантов продолжения сезона , приостановленного 12 марта из-за коронавируса.

«В среду на заседании комитета по возвращению в игру мне сказали, что снова обсуждались варианты проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд.

Из общения с представителями команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами набирает популярность», – сказал Лебрюн.

Формат пока не обсуждался, но ожидается, что в случае принятия такого варианта командам не придется доигрывать регулярный чемпионат.

«Легко можно представить формат play-in, после которого число команд сокращается с 24 до традиционных 16», – пояснил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

При этом Лебрюн особо подчеркнул, что никаких решений не принималось, речь пока идет только об обсуждениях.