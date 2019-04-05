Третьяк и Ротенберг передали защитные костюмы московской больнице

Президент ФХР Владислав Третьяк и глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг пожертвовали московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова партию защитных костюмов для врачей, сообщает «Интерфакс».

Таким образом они приняли участи в акции, направленной на помощь медперсоналу, работающему с больными коронавирусом.

«Заботу о врачах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, проявили лидеры Федерации хоккея России Владислав Третьяк и Роман Ротенберг.

Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными, – насущная необходимость, обеспечивающая ежедневную безопасность работы», – сообщили в больнице.

Роман Ротенберг: «Важно, чтобы сейчас каждый делал добрые дела с учетом своих возможностей»