Войнов может получить 100 млн рублей по контракту в «Спартаке»

Теги Авангард Спартак Автомобилист возможные переходы Вячеслав Войнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов может стать игроком «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист рассчитывает получить контракт с зарплатой 100 миллионов рублей в год.

На Войнова также претендовал «Автомобилист», но уральский клуб, скорее всего, не сможет подписать защитника из-за потолка зарплат. Ранее стало известно, что Павел Дацюк планирует продолжить карьеру.

В минувшем сезоне 30-летний игрок набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также в его активе 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Гагарина.

«Автомобилист», СКА и «Ак Барс» претендуют на Войнова. Он будет ждать предложений из НХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья