Войнов может получить 100 млн рублей по контракту в «Спартаке»

Защитник может стать игроком , сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист рассчитывает получить контракт с зарплатой 100 миллионов рублей в год.

На Войнова также претендовал , но уральский клуб, скорее всего, не сможет подписать защитника из-за потолка зарплат. Ранее стало известно, что Павел Дацюк планирует продолжить карьеру.

В минувшем сезоне 30-летний игрок набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах регулярного чемпионата . Также в его активе 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Гагарина.

«Автомобилист», СКА и «Ак Барс» претендуют на Войнова. Он будет ждать предложений из НХЛ