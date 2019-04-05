Войнов может получить 100 млн рублей по контракту в «Спартаке»

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов может стать игроком «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеист рассчитывает получить контракт с зарплатой 100 миллионов рублей в год.
На Войнова также претендовал «Автомобилист», но уральский клуб, скорее всего, не сможет подписать защитника из-за потолка зарплат. Ранее стало известно, что Павел Дацюк планирует продолжить карьеру.
В минувшем сезоне 30-летний игрок набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также в его активе 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Гагарина.
«Автомобилист», СКА и «Ак Барс» претендуют на Войнова. Он будет ждать предложений из НХЛ