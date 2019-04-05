Борис Михайлов: «Кубок Гагарина останется без владельца, а чемпионом России справедливо назвать ЦСКА»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о распределении мест по итогам сезона КХЛ, завершенного досрочно из-за коронавируса. 

– Кто стал обладателем Кубка Гагарина-2020?

– На мой взгляд, в этом году Кубок останется без владельца, тут уже ничего не придумаешь. А вот кто стал чемпионом России – это вопрос, ответ на который получим на одном из ближайших Совете директоров.

– Какое решение ждете?

– Как частное лицо, всегда был сторонником той точки зрения, что чемпионом России нужно называть лучшим российский клуб регулярного чемпионата. К сожалению, такое у нас было только в одном сезоне, затем чемпионом России автоматически становился обладатель Кубка Гагарина. 

– То есть чемпионом-2020 назовут ЦСКА?

– Да, на мой личный взгляд, так будет справедливо. Но решать Совету директоров, руководителям ФХР, КХЛ и клубов, – сказал Михайлов. 

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