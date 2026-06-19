38-летний Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении карьеры

Экс-нападающий «Виннипега » Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении игровой карьеры.

38-летний канадец сделает соответствующее заявление на пресс-конференции «Джетс».

На счету Тэйвса три выигранных Кубка Стэнли в составе «Чикаго ». В 1149 матчах в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 912 (383+529) очков.

В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».

В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после того, как не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.