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  4. 38-летний Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении карьеры

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38-летний Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении карьеры

Экс-нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении игровой карьеры.

38-летний канадец сделает соответствующее заявление на пресс-конференции «Джетс».

На счету Тэйвса три выигранных Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В 1149 матчах в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 912 (383+529) очков. 

В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».

В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после того, как не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Fourth Period
logoДжонатан Тэйвс
logoВиннипег
logoЧикаго
logoНХЛ

Комментарии

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Время летит, его не остановишь! Ты большой молодец, что вернулся и играл, и играл довольно неплохо после всех неурядиц. Те времена когда вы брали Кубки, когда вы блистали с Кейнером и сотоварищами в постсезонах я отлично помню, это было крутое время хоккея! Почти Династия!
Те времена 10х годов мне казались этакой смесью хоккея конца 90х и 00х и начала новых хоккейных тенденций, более скоростных. В памяти свежо время когда Бредмэн к вам присоединялся, было весело в регулярке, но ПО уже не так. Современным Индейцем желаем удачи в построении команды и желаем нюхнуть ПО в ближйшие годы! Ты в душе остался истиным индейцем, Капитан Серьёзность! Удачи на гражданке!
Это была славная охота, выиграл все что мог!
Странная новость. Не в смысле, что завершает карьеру, а в том, что: "сегодня во столько-то, человек скажет то-то"...)
ОтветПетрович
Странная новость. Не в смысле, что завершает карьеру, а в том, что: "сегодня во столько-то, человек скажет то-то"...)
Вам везёт!
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