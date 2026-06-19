38-летний Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении карьеры
Экс-нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвс сегодня объявит о завершении игровой карьеры.
38-летний канадец сделает соответствующее заявление на пресс-конференции «Джетс».
На счету Тэйвса три выигранных Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В 1149 матчах в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 912 (383+529) очков.
В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».
В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после того, как не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Fourth Period
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Те времена 10х годов мне казались этакой смесью хоккея конца 90х и 00х и начала новых хоккейных тенденций, более скоростных. В памяти свежо время когда Бредмэн к вам присоединялся, было весело в регулярке, но ПО уже не так. Современным Индейцем желаем удачи в построении команды и желаем нюхнуть ПО в ближйшие годы! Ты в душе остался истиным индейцем, Капитан Серьёзность! Удачи на гражданке!