Третьяк заявил о возможных переговорах с КХЛ о спортивных мероприятиях в этом сезоне

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение завершить сезон из-за коронавируса.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне.

Также в случае стабилизации обстановки, ФХР вернется к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона», – сказал Третьяк.

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