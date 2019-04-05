Третьяк заявил о возможных переговорах с КХЛ о спортивных мероприятиях в этом сезоне

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение КХЛ завершить сезон из-за коронавируса.
«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне.
Также в случае стабилизации обстановки, ФХР вернется к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона», – сказал Третьяк.
КХЛ завершила сезон из-за коронавируса
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