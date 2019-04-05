Тарасенко о словах Панарина: «Я не против и не за. Если ты за свободу слова, то должен выслушивать точку зрения, не совпадающую с твоей»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ответил на вопросы о нападающем «Рейнджерс» Артемии Панарине, высказавшемся на тему социально-политического устройства России в интервью Sports.ru.

– Вы не одобряете знаменитое интервью вашего партнера по золотой молодежке-2011 Панарина?

– Я не против и не за – у меня просто другой взгляд на вещи, который уже изложил выше. При этом понимаю: сколько людей – столько и мнений. Знаю, что интервью Артемия имело большой резонанс. Меня очень много об этом пытались спрашивать. Но если ты за свободу слова, то должен быть готов и выслушивать точку зрения, которая не совпадает с твоей.

– С самим Панариным эту тему не обсуждали?

– Нет. Он должен был приехать [в Сент-Луис] на Матч звезд, но, к сожалению, травмировался.

– К вопросу о свободе слова. В прошлом плей-офф вас – нехарактерно для своего обычного отношения к российским игрокам – хвалил Дон Черри. Позже уволенный со Sportsnet за неполиткорректные высказывания об иммигрантах.

– По-моему, свобода слова должна работать немного не так. Ее, как мне кажется, нигде нет. А есть только мнение большинства людей, которое, кстати, может быть и неправильным.

На мой взгляд, свобода – это когда ты можешь сказать все, что не противоречит закону. Закону, а не мнению большинства, которое ты почему-то не имеешь права оспаривать!

В наше же время навязывание этого мнения происходит повсеместно, – поделился мыслями Тарасенко.