Тарасенко об отъезде в НХЛ: «Многие говорили, что я на коленях приползу обратно. Возвращение в КХЛ стало бы крахом»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился воспоминаниями о своем отъезде в .

«Когда я уезжал в НХЛ, очень многие мне говорили, что я на коленях приползу обратно. Никогда не высказывал ничего плохого про , это лига, в которой я начинал. Но в тот момент возвращение стало бы для меня крахом. И психологическим, и вообще.

Люди, которые это говорили, почувствовали бы, что я действительно не смог. Сравнивая с картами, на НХЛ я тогда поставил все, что у меня было. Как в покере - «all in». Это был момент моей жизни.

То, что приползу, говорили известные люди - но не хочу их называть. Но эти истории я могу кому-то потом рассказать - тем же детям, когда они вырастут. В жизни не бывает все гладко.

Но как же бывает сладко, когда ты чего-то достигаешь. Все помнишь и говоришь: «Я этого добился». В тебя не верили, а ты смог. Нет, это не злорадство, что они были не правы. А радость, что ты, имея амбиции и задавая себе планку, был прав», – рассказал Тарасенко.