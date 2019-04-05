КХЛ была близка к отмене сезона, но некоторые клубы выступили против («Бизнес Online»)

После публикации постановления мэрии Москвы была близка к полной отмене сезона, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее в Москве запретили все спортивные мероприятия до 10 апреля из-за коронавируса.

Отмечается, что решение об отмене плей-офф было практически принято, но некоторые клубы-участники второго раунда выступили против, настояв на продолжении обсуждения.

В итоге лига приняла решение приостановить сезон сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Второй раунд должен был начаться сегодня, 17 марта. Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».

Таким образом, во втором раунде могут принять участие «Ак Барс», , «Сибирь», ЦСКА, московское «Динамо» и СКА.

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