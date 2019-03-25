Брызгалов о выборах в США: «Буду за Трампа. Он как медоед, прет и делает свое дело, а у демократов вой и истерика»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал о том, за кого намерен проголосовать на выборах президента США, которые должны состояться в ноябре.

«На прошлых президентских выборах США я голосовал за Трампа. Я в нем не разочаровался, поддерживаю его и дальше. Думаю, его выберут на второй срок. Он самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке. Я за него опять отдам свой голос.

У демократов было слишком много политкорректности, я их мысли вообще не разделяю. Америка – очень разная. Вы видите большие города – Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это в основном демократические города, там совсем другие взгляды на жизнь. Но есть другая Америка, и таких людей тоже очень много.

Я независимый, не являюсь сторонником какой-то партии, но смотрел на демократов и думал: и как за этих людей голосовать? Они не предлагают никакой конструктивной программы, они переполнены ненавистью и желчью к этому человеку и хотят только одного – убрать его от власти.

Трамп как медоед, есть такое животное. Ему все равно, он прет и делает свое дело, не обращая на них внимания. Я бы свой голос за демократов не отдал, они ничего не могут предложить. От них только один вой, стон и истерика. Нет у них никаких идей, тем более сейчас новая демократическая партия набита молодыми радикальными идеями: сделать все бесплатно — медицину, образование. Считать-то они совершенно не умеют, кто будет за это платить», – сказал Брызгалов.