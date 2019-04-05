ФХР о потолке зарплат в КХЛ: «Создается серьезный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде-2022»

ФХР мотивировала предложение повысить потолок зарплат в КХЛ возможными кадровыми проблемами сборной России.

Недавно стало известно, что на имя министра спорта России Олега Матыцина и председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко было направлено письмо за подписями президента ФХР Владислава Третьяка и председателя правления .

Федерация хоккея в письме просит рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат в сезоне-2020/2021 с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).

«В федерацию поступают обращения клубов КХЛ, в которых они сообщают, что вынуждены приостановить переговоры о заключении контрактов на следующий сезон с хоккеистами-членами сборной команды России ввиду невозможности предложить им конкурентные с НХЛ условия.

Эта ситуация создает серьезный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года, так как из клубов КХЛ уедут ведущие и наиболее талантливые хоккеисты.

Из-за массового отъезда российских хоккеистов и снижения уровня российских команд на первые роли в лиге выйдут иностранные клубы, и российскому хоккею будет нанесен значительный ущерб», – говорится в письме, которое цитирует «Коммерсант».

При этом, по данным знакомого с ситуацией источника, при подготовке письма высказывалось мнение, что «логичной» для потолка выглядит сумма 1,5-1,65 млрд рублей, а сумма 1,3 млрд – это компромиссный вариант.