«Ак Барс» выиграл 4 из 6 матчей у «Салавата» в этом сезоне

«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В нынешнем сезоне команды провели шесть игр, и в четырех из них побеждал казанский клуб.
«Салават» побеждал 3:1 и 4:3 в овертайме в вынесенном матче в Давосе. «Ак Барс» дважды выигрывал 4:3 по буллитам и 2:1.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова набрала 93 очка в 61 встрече и занимает первое место в Восточной конференции.
Уфимский клуб под руководством Николая Цулыгина завершил регулярный чемпионат на 6-й строчке на Востоке с 68 баллами в 62 играх.