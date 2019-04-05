«Ак Барс» выиграл 4 из 6 матчей у «Салавата» в этом сезоне

Теги Ак Барс Салават Юлаев Николай Цулыгин Дмитрий Квартальнов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне команды провели шесть игр, и в четырех из них побеждал казанский клуб.

«Салават» побеждал 3:1 и 4:3 в овертайме в вынесенном матче в Давосе. «Ак Барс» дважды выигрывал 4:3 по буллитам и 2:1.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова набрала 93 очка в 61 встрече и занимает первое место в Восточной конференции.

Уфимский клуб под руководством Николая Цулыгина завершил регулярный чемпионат на 6-й строчке на Востоке с 68 баллами в 62 играх.

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