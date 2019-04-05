«Салават» при счете 2:0 удалился 6 раз подряд за 5 минут в матче с «Ак Барсом» и пропустил 3 шайбы

«Салават Юлаев» получил шесть удалений подряд по ходу матча чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3, второй перерыв).
Во втором периоде уфимская команда удалилась шесть раз подряд в течение пяти минут.
За это время три штрафа подряд заработал Владислав Картаев, до конца матча был удален Михаил Пашнин, малый штраф получил Евгений Лисовец, а также Владимир Жарков.
До удалений «Салават» выигрывал со счетом 2:0, но в меньшинстве пропустил три шайбы подряд.
На матче работают главные арбитры Алексей Белов и Максим Сидоренко