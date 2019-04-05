«Салават» при счете 2:0 удалился 6 раз подряд за 5 минут в матче с «Ак Барсом» и пропустил 3 шайбы

Теги Ак Барс Салават Юлаев судьи Владимир Жарков КХЛ Владислав Картаев Михаил Пашнин Максим Сидоренко Алексей Белов судья Евгений Лисовец Хоккей

«Салават Юлаев» получил шесть удалений подряд по ходу матча чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3, второй перерыв).

Во втором периоде уфимская команда удалилась шесть раз подряд в течение пяти минут.

За это время три штрафа подряд заработал Владислав Картаев, до конца матча был удален Михаил Пашнин, малый штраф получил Евгений Лисовец, а также Владимир Жарков.

До удалений «Салават» выигрывал со счетом 2:0, но в меньшинстве пропустил три шайбы подряд.

На матче работают главные арбитры Алексей Белов и Максим Сидоренко

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