Ягр – Овечкину: «На месте Гретцки я бы дрожал. Думаю, ты побьешь его рекорд»

Известный чешский нападающий Яромир Ягр поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-м голом в .

«700 голов – это много. На месте я бы сейчас дрожал. Думаю, ты побьешь его [рекорд]», – сказал Ягр.

Напомним, россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге 23 февраля в матче против «Нью-Джерси» (2:3).

Сегодня, 26 февраля, перед матчем «Кэпиталс» против «Виннипега» (4:3 Б) состоялась церемония чествования форварда.

Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. В матче с «Джетс» он забил 701-й гол в НХЛ. Снайперский рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы).

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