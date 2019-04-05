Билл Дэйли: «Вашингтон» заинтересован в проведении матча в России. НХЛ поработает над этим»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался касательно возможного проведения одного из матчей в России.

«Мы работали над тем, чтобы «Кэпиталс» могли провести матч в России в следующем году. Но по ряду причин эти планы не осуществились. Я думаю, что мы снова поработаем над этим, попытаемся найти лучшую стратегию, чтобы осуществить задуманное.

Я знаю, что «Кэпиталс» заинтересованы в этом. Они хотели бы провести матч в другой стране, даже если это будет не Россия. Безусловно, мы постараемся учесть этот интерес. «Вашингтон» – клуб высокого уровня, есть смысл в том, чтобы привезти их за океан», – сказал Дэйли.

НХЛ не проведет матч в России в следующем сезоне