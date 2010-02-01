Овечкин стал первой звездой января в НХЛ, Василевский – третьей

НХЛ определила трех лучших хоккеистов по итогам января.
Третьей звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, одержавший 9 побед в 10 матчах. В январе вратарь отразил 94,8% бросков, а также сделал два шатаута.
Второй звездой назван форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который отметился 17 (6+11) баллами в 9 матчах.
Первой звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, записавший на свой счет 15 (13+2) очков 10 встречах.
Напомним, что эти шайбы позволили российскому форварду выйти на 8-е место в списке лучших снайперов в НХЛ и обойти Марка Мессье.