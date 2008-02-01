Овечкин о лучших снайперах в истории НХЛ: «Это особенная честь – оказаться в одной компании с ними»

Нападающий «Вашингтона» после двух шайб в ворота «Оттавы» (5:3) высказался о том, что обогнал и стал 8-м в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

34-летний россиянин забил 695 голов в лиге. Его опережают Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

«Эти цифры впечатляют. Немногим в это удалось. Оказаться в одной компании с ними – это особенная честь.

Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить этот гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше», – сказал Овечкин.

Овечкин обошел Мессье! У него 11 шайб в пяти последних играх