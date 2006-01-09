Генменеджер «Вашингтона» о том, догонит ли Овечкин Гретцки: «Если продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин способен повторить рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в истории регулярных чемпионатов .

Для этого 34-летнему россиянину осталось забросить 210 шайб.

«Он уже не будет таким скоростным и взрывным игроком, как раньше, но он все равно будет забивать. Если он продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс.

Очень многое будет зависеть от здоровья. Его бросок по-прежнему хорош, и пока это так, пока с ним будут играть хорошие партнеры, пока будем занимать место в десятке лучших команд по розыгрышу большинства, у него есть шанс задержаться в лиге надолго.

Его долголетие – ключевой фактор», – сказал Маклеллан в интервью Sportsnet.

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