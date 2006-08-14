Пользователи Sports.ru выбрали лучшего русского игрока в истории НХЛ.

В опросе-суперфинале 58% голосов набрал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Второе место занял бывший форвард «Детройта», «Анахайма», «Коламбуса» и «Вашингтона» Сергей Федоров (35%).

На счету вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, до нынешнего лета выступавшего за «Коламбус», 4% голосов, у бывшего защитника «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа» Сергея Зубова 3%.

Таким образом, Александр Овечкин – лучший русский игрок в истории НХЛ по версии пользователей Sports.ru. Свое мнение высказали более 15 тысяч человек.

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