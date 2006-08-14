Реклама 18+
Реклама 18+

🔝 Овечкин – лучший русский игрок в истории НХЛ по версии пользователей Sports.ru

Теги рейтинги Вашингтон Флорида Детройт Коламбус Даллас Сергей Бобровский Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Хоккей

Пользователи Sports.ru выбрали лучшего русского игрока в истории НХЛ.

В опросе-суперфинале 58% голосов набрал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Второе место занял бывший форвард «Детройта», «Анахайма», «Коламбуса» и «Вашингтона» Сергей Федоров (35%).

На счету вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, до нынешнего лета выступавшего за «Коламбус», 4% голосов, у бывшего защитника «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа» Сергея Зубова 3%.

Таким образом, Александр Овечкин – лучший русский игрок в истории НХЛ по версии пользователей Sports.ru. Свое мнение высказали более 15 тысяч человек.

Овечкину подарили нефритового быка. Это не самая безумная вещь, которую он получал

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться