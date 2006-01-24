Панарин в топ-5 лучших игроков 1-й части сезона НХЛ по версии TSN. Макдэвид – 1-й, Овечкин - 10-й

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Канадский телеканал TSN опубликовал рейтинг 50 лучших игроков первой половины сезона НХЛ.

Список возглавляет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял пятое место, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – 10-е.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников расположился на 38-й позиции, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский – на 45-й.

Топ-50 лучших игроков (в скобках – место в предсезонном рейтинге)

1 (1). Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2 (4). Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3 (25). Давид Пастрняк («Бостон»)

4 (11). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

5 (21). Артемий Панарин («Рейнджерс»)

6 (29). Джек Айкел («Баффало»)

7 (6). Остон Мэттьюс («Торонто»)

8 (45). Джон Карлсон («Вашингтон»)

9 (8). Брэд Маршанд («Бостон»)

10 (7). Александр Овечкин («Вашингтон»)

11 (18). Евгений Малкин («Питтсбург»)

12 (42). Джонатан Юбердо («Флорида»)

13 (5). Патрик Кэйн («Чикаго»)

14 (41). Роман Йоси («Нэшвилл»)

15 (3). Никита Кучеров («Тампа»)

16 (17). Марк Шайфли («Виннипег»)

17 (10). Александр Барков («Флорида»)

18 (15). Митч Марнер («Торонто»)

19 (9). Виктор Хедман («Тампа»)

20 (37). Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

21 (19). Стивен Стэмкос («Тампа»)

22 (2). Сидни Кросби («Питтсбург»)

23 (-). Коннор Хеллибак («Виннипег»)

24 (43). Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

25 (-). Дуги Хэмилтон («Каролина»)

Полностью рейтинг можно найти здесь.

 

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