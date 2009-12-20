Кросби – лучший игрок 10-летия в НХЛ по версии ESPN. Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Малкин – 6-й, Панарин – 64-й

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших хоккеистов НХЛ уходящего 10-летия.
В список попали игроки, выступающие в лиге с сезона-2009/10.
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Эрик Карлссон («Сан-Хосе», «Оттава»)
5. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург»)
7. Патрис Бержерон («Бостон»)
8. Стивен Стэмкос («Тампа»)
9. Патрик Кэйн («Чикаго»)
10. Данкан Кит («Чикаго»)
11. Павел Дацюк («Детройт»)
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14. Никита Кучеров («Тампа»)
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21. Сергей Бобровский («Флорида», «Коламбус»)
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25. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
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64. Артемий Панарин («Рейнджерс», «Коламбус»)
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87. Андрей Василевский («Тампа»)
88. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», «Нью-Джерси»)
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100. Александр Семин («Вашингтон»)
Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.