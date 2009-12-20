Кросби – лучший игрок 10-летия в НХЛ по версии ESPN. Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Малкин – 6-й, Панарин – 64-й

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ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших хоккеистов НХЛ уходящего 10-летия.

В список попали игроки, выступающие в лиге с сезона-2009/10.

1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

3. Александр Овечкин («Вашингтон»)

4. Эрик Карлссон («Сан-Хосе», «Оттава»)

5. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

7. Патрис Бержерон («Бостон»)

8. Стивен Стэмкос («Тампа»)

9. Патрик Кэйн («Чикаго»)

10. Данкан Кит («Чикаго»)

11. Павел Дацюк («Детройт»)

14. Никита Кучеров («Тампа»)

21. Сергей Бобровский («Флорида», «Коламбус»)

25. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

64. Артемий Панарин («Рейнджерс», «Коламбус»)

87. Андрей Василевский («Тампа»)

88. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», «Нью-Джерси»)

100. Александр Семин («Вашингтон»)

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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