Панарин стал 1-й звездой дня в НХЛ, Овечкин – 2-й

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс с 31 сэйвом и шатаутом в матче с «Калгари» (2:0).
Вторая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший дубль в матче с «Каролиной» (2:0).
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 5 (2+3) очками в матче с «Айлендерс» (6:2).
Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс». Он 3-й в гонке бомбардиров с 67 баллами в 45 играх
Овечкин забил 686-й гол и вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обойдя Селянне. До Лемье – 4 шайбы