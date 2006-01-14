Панарин стал 1-й звездой дня в НХЛ, Овечкин – 2-й

Теги рейтинги Рейнджерс Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Кэри Прайс Артемий Панарин Хоккей

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс с 31 сэйвом и шатаутом в матче с «Калгари» (2:0).

Вторая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший дубль в матче с «Каролиной» (2:0).

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 5 (2+3) очками в матче с «Айлендерс» (6:2).

Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс». Он 3-й в гонке бомбардиров с 67 баллами в 45 играх

Овечкин забил 686-й гол и вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обойдя Селянне. До Лемье – 4 шайбы

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