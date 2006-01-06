Роман Ротенберг: «Россия играла в самый современный хоккей. Влюбила в себя всю страну»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал результат молодежной сборной России на МЧМ-2020.

– Был сильный коллектив, тренерский штаб отработал турнир по максимуму.

Мы играли в самый современный хоккей. Хочется, чтобы этот хоккей у нас прогрессировал. Чтобы мы выходили первым номером, доминировали. Для этого нужны исполнители.

Чтобы выиграть золото, нужно быть наголову сильнее всех. Мы можем играть еще лучше. Хотелось бы этой команде дать пятерку. Но если было бы золото – поставил бы пять с плюсом.

Конечно, концовку смазали. Команда показала зрелищный хоккей, влюбила в себя всю страну. Людей не обманешь.

– Работа Ларионова?

– Мы с ним знакомы очень давно. Часто виделись, детально обсуждали хоккей.

Это единомышленник, который понимает, как развивать хоккей России. Только вместе мы можем развивать хоккей России и играть в современный хоккей.

– Как сделать так, чтобы молодым больше доверяли?

– Каждый клуб юридически принадлежит разным компаниям. Стратегия клуба определяется акционерами и руководством.

Мы хотим, чтобы молодежи доверяли больше. В этой команде многие играют и в СКА, и в «Локомотиве», в ЦСКА. Надо поблагодарить все клубы, которые давали возможность играть своим хоккеистам.

Даже наши соперники говорили, что в плане хоккея у России была более мощная и взрослая команда. Мы играли в быстрый хоккей. Так что в плане молодых игроков есть много положительного.

Но, конечно, хотелось бы большего. Здесь вопрос честной конкуренции. Это нельзя делать искусственно. Игрок должен заслужить место в хоккее, – сказал Ротенберг.

Россия проиграла Канаде финал МЧМ. Игра была наша – сами отдали 😥

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