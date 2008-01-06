Ротенберг о молодежке: «Всегда ставим в пример сборную СССР»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал поражение молодежной сборной России от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020.



«Это серебро – заслуга всех, кто поддерживал команду. Вся страна болела, поддерживала команду. Мы играли первым номером, доминировали. Это был современный хоккей.

Огромная работа проделана тренерским штабом. Через тренировки мы нашли путь, как играть в хоккей, когда мы дорожим шайбой. Мы всегда ставим в пример сборную СССР. Только с таким современным хоккеем мы можем выиграть золото.

Мы не выиграли золото, мы выиграли серебро. Сетовать на детали, обстоятельства… Всегда есть то, что можно было сделать лучше. Мы должны быть на голову сильнее всех, мы к этому стремимся. Сделан шаг вперед – это серебро. Следующий шаг – это золото», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Россия играла в самый современный хоккей. Влюбила в себя всю страну»

Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль

Россия проиграла Канаде финал МЧМ. Игра была наша – сами отдали 😥