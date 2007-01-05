Sports.ru запускает прямой эфир перед матчем Канада – Россия

Sports.ru организует прямой эфир в преддверии финала МЧМ-2020 между сборными России и Канады.

Авторы сайта Алексей Белов и Никита Петухов будут развлекать вас до начала суперматча на чемпионате мира и обсудят главные вопросы о российской команде, в частности:

6:0. Сможем повторить?

Первый тренерский опыт Ларионова и Хабибулина. Они молодцы или все сделал Брагин?

Как изменись канадцы после поражения от России на групповом этапе?

Аскаров или Мифтахов – кого в старте выпускать, а кого на замену по ходу матча?

Оставлять ли Брагина в молодежке и дальше?

Эфир начнется в 20:15. Камон!

Sports.ru проведет и текстовую онлайн-трансляцию самого матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Россия – Канада – лучший финал на свете. Наши сильны и в тонусе, канадцы злые и свежие