Замула извинился перед Латвией. Он сравнивал канадцев с «какими-то латышами» после 6:0

Защитник молодежной сборной России Егор Замула извинился за слова, произнесенные по итогам победы над командой Канады (6:0) в рамках чемпионата мира.
Хоккеист, описывая события матча, сравнил соперника с «какими-то латышами» по уровню игры.
«Хочу извиниться перед вашей страной!!!», – написал Замула в инстаграме Федерации хоккея Латвии.
Также россиянин извинился в твиттере: «Хочу принести извинения. Готов ответить за свои слова и принести извинения каждому жителю Латвии».
Наш первый герой на МЧМ – Егор Замула. Ушел из Челябинска из-за блатных, дружит с Федуком