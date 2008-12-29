Замула извинился перед Латвией. Он сравнивал канадцев с «какими-то латышами» после 6:0

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула извинился за слова, произнесенные по итогам победы над командой Канады (6:0) в рамках чемпионата мира.

Хоккеист, описывая события матча, сравнил соперника с «какими-то латышами» по уровню игры.

«Хочу извиниться перед вашей страной!!!», – написал Замула в инстаграме Федерации хоккея Латвии.

Также россиянин извинился в твиттере: «Хочу принести извинения. Готов ответить за свои слова и принести извинения каждому жителю Латвии».

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