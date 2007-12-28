Хоккеист Замула: «Зачем свистеть на Дзюбу, он же страну спасал. Скорее всего, это фаны «Спартака»

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула поделился мнением о критике форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. 

– Вы за «Зенит» болеете?

– Да, с детства. Причем отец болеет за «Спартак», а дедушка - за ЦСКА. Но я за «Зенит» очень сильно топлю, часто смотрю матчи, переживаю.

– Как вы относитесь к тому, что фанаты начали хейтить Артема Дзюбу?

– Скорее всего, это фанаты «Спартака». Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу, если человек забивал важнейшие голы за сборную России? Он же страну спасал – например, когда забил Испании. 

Зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю. Он ведь лучший футболист России на данный момент. У других просто нет шансов к нему приблизиться. Это мое мнение. Федор Смолов – да, техничный футболист. Но в ключевой момент он не сыграл так, как надо.

– Вы хотели бы попасть в Питере на Евро-2020? Были на домашнем чемпионате мира?

– К сожалению, нет – я в 2018 году уже улетел готовиться в Канаду. Не знаю насчет Евро, но очень хочу попасть на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Питере в мае 2021 года, – сказал Замула. 

«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит

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