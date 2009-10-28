Агент Малкина: «Почему вас волнует, есть у него американский паспорт или нет?»

Геннадий Ушаков, агент форварда сборной России и «Питтсбурга» , не подтвердил, но и не опроверг, что у хоккеиста есть гражданство США.

«Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?» – сказал Ушаков.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин сообщил, что у Малкина есть американское гражданство, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

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