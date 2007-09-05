Александр Овечкин: «Нельзя прийти и стать министром. Нужно дорасти, набраться опыта»

Нападающий «Вашингтона» рассказал о детском турнире «Ови Cup».

– Как возникла идея с «Ови Cup» – детским турниром вашего имени?

– Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мы поговорили и пришли к общему знаменателю. Моя мама тоже очень сильно помогла в этом плане.

Это хороший турнир, который с каждым годом будет только расти. Мы уже обсудили, что на следующий год попытаемся привезти американцев и канадцев, а также команды из других хоккейных стран.

– Развитие детского спорта – намек на то, чем вы займетесь после карьеры хоккеиста?

– Я не заглядываю так далеко. Мы живем одним днем. И в этот день надо все делать по максимуму.

– Вы слышали теорию, что Овечкин однажды станет министром спорта РФ?

– До этого нужно дожить, дорасти, набраться определенного опыта.

Ты ведь не можешь прийти и сразу стать министром. Нет, конечно. Нужно, чтобы тебе оказали такое доверие, – сказал Овечкин.

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