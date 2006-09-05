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Артемий Панарин: «Снимаю квартиру за 7-8 тысяч долларов. Самому становится плохо, когда перевожу в рубли»

Теги светская хроника Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Алиса Знарок Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих расходах.

– Какие-то большие покупки на ближайшее время планируете? Что-то из того, чего раньше позволить себе не могли.

– Нет. Мы с Алисой сейчас стараемся привыкнуть к идее, что в рестораны нужно ходить не каждый день.

Не то чтобы есть цель сэкономить деньги. Но мы все знаем, что они как песок сквозь пальцы – уходят, а ты не замечаешь.

Мы договорились, что будем ходить в рестораны для удовольствия, а не по привычке перекусить. Раз в неделю – гораздо приятней.

В Нью-Йорке будем стараться ужимать себя со всех сторон. Даже снять квартиру там стоит бешеных денег.

– Сколько же?

– Не хочу шокировать людей, но... Двухкомнатная квартира в районе семи-восьми тысяч долларов.

Когда я перевожу в рубли – самому становится плохо. В «Коламбусе» мы снимали такую же за две с половиной тысячи, – сказал Панарин.

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