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Рене Фазель: «Кузнецов подставил под удар семью, друзей, ФХР и Россию. Дурацкий поступок!»

Теги ФХР Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон Рене Фазель НХЛ допинг WADA Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

– Случай Евгения Кузнецова – это трагедия человека или безответственность?

– Трагедия, думаю, неправильное слово. Печаль – это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото.

Ты подставляешь под удар свою семью, друзей, хоккейную федерацию, команду, весь клуб, даже страну. Вообще всех ставишь в очень трудную ситуацию.

Это очень глупо. Меня эта тема больше расстраивает. Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею…

Надеюсь, что Кузнецов пройдет реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в НХЛ. И это хороший пример для остальных. ИИХФ не собирается закрывать глаза на подобные вещи.

– Но получается, что в этой ситуации больше пострадала сборная России, чем сам Кузнецов, который будет и дальше выступать в «Вашингтоне», но не на чемпионате мира. Справедлив ли такой расклад?

– О чем я и говорю. Это нечестно по отношению к коллегам, к федерации, к стране. И просто глупая выходка со стороны хоккеиста.

Ты приезжаешь на чемпионат мира, где тебя проверяют на допинг, – и употребляешь наркотики, с которыми ведут такую борьбу в обществе. Зачем? Это же так бессмысленно! И очень грустно.

– НХЛ проповедует гуманистический подход: нужно лечить игрока, и пусть выступает дальше. Мы дойдем до того, чтобы Всемирное антидопинговое агентство  использовало бы такие же принципы? Не лишать спортсменов работы, но ставить их на путь истинный.

– Я не могу говорить за то, что делают в WADA. И не могу объяснить, на что влияет этот наркотик. Может, ты становишься более агрессивным? Я никогда не употреблял кокаин, поэтому не могу вам тут ничего объяснить.

Но эта штука сейчас повсюду, это глобальная проблема – даже не спорта, а общества. И в целом наша система работает, пусть даже наказывая спортсмена. Это хороший сигнал для нас, что система может выявлять такие препараты, – сказал Фазель.

Сегодня я перестал болеть за одного из любимых хоккеистов

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом 

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Если НХЛ разрешит Кузнецову играть дальше – это справедливо?

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  • Да, в НХЛ кокаин не запрещен
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  • Нет, кокаин - зло
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