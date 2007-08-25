Рене Фазель: «Кузнецов подставил под удар семью, друзей, ФХР и Россию. Дурацкий поступок!»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

– Случай Евгения Кузнецова – это трагедия человека или безответственность?

– Трагедия, думаю, неправильное слово. Печаль – это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото.

Ты подставляешь под удар свою семью, друзей, хоккейную федерацию, команду, весь клуб, даже страну. Вообще всех ставишь в очень трудную ситуацию.

Это очень глупо. Меня эта тема больше расстраивает. Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею…

Надеюсь, что Кузнецов пройдет реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в . И это хороший пример для остальных. ИИХФ не собирается закрывать глаза на подобные вещи.

– Но получается, что в этой ситуации больше пострадала сборная России, чем сам Кузнецов, который будет и дальше выступать в , но не на чемпионате мира. Справедлив ли такой расклад?

– О чем я и говорю. Это нечестно по отношению к коллегам, к федерации, к стране. И просто глупая выходка со стороны хоккеиста.

Ты приезжаешь на чемпионат мира, где тебя проверяют на допинг, – и употребляешь наркотики, с которыми ведут такую борьбу в обществе. Зачем? Это же так бессмысленно! И очень грустно.

– проповедует гуманистический подход: нужно лечить игрока, и пусть выступает дальше. Мы дойдем до того, чтобы Всемирное антидопинговое агентство использовало бы такие же принципы? Не лишать спортсменов работы, но ставить их на путь истинный.

– Я не могу говорить за то, что делают в WADA. И не могу объяснить, на что влияет этот наркотик. Может, ты становишься более агрессивным? Я никогда не употреблял кокаин, поэтому не могу вам тут ничего объяснить.

Но эта штука сейчас повсюду, это глобальная проблема – даже не спорта, а общества. И в целом наша система работает, пусть даже наказывая спортсмена. Это хороший сигнал для нас, что система может выявлять такие препараты, – сказал Фазель.

Сегодня я перестал болеть за одного из любимых хоккеистов

Кокаин из организма выводится быстро. Кузнецов употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом