Евгений Кузнецов: «Черри – клоун. Он для этого и существует, чтобы народ смешить»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал критику канадского эксперта Дона Черри.

– «Птичку» показывать не буду. Дочка спать уже будет в это время, так что отмазался. Конечно, видел «птичку» в исполнении Бывальцева, хорошо получилось.

– Критика Черри?

– Это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить.

Обидно, что люди здесь, в России, настолько близко к сердцу принимают человека, который говорит то, что хотят услышать люди.

Грустное интервью никому не нужно, а если как-то кого-то зацепить, чтобы было интересно, поэтому все и смотрят.

А если стоять с грустным лицом и говорить...» – заявил Кузнецов.

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