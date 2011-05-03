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    Евгений Кузнецов: «Черри – клоун. Он для этого и существует, чтобы народ смешить»

    Теги Сборная России по хоккею Вашингтон НХЛ Дон Черри Евгений Кузнецов Алексей Бывальцев Чемпионат.com Хоккей

    Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал критику канадского эксперта Дона Черри.

    – «Птичку» показывать не буду. Дочка спать уже будет в это время, так что отмазался. Конечно, видел «птичку» в исполнении Бывальцева, хорошо получилось.

    – Критика Черри?

    – Это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить.

    Обидно, что люди здесь, в России, настолько близко к сердцу принимают человека, который говорит то, что хотят услышать люди.

    Грустное интервью никому не нужно, а если как-то кого-то зацепить, чтобы было интересно, поэтому все и смотрят.

    А если стоять с грустным лицом и говорить...» – заявил Кузнецов.

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