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НХЛ. Впервые с 2003 года на драфте выбраны 28 российских игроков

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В Ванкувере завершилась процедура драфта НХЛ-2019.

Всего было выбрано 217 игроков – 69 канадцев, 57 американцев, 28 россиян, 26 шведов, 22 финна, 7 чехов, по 2 представителя Дании и Беларуси, по одному – Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Это лучший результат России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, причем на тот момент он состоял из 9 раундов, а не из 7, как сейчас. 

В первом раунде был выбран нападающий Василий Подколзин («Ванкувер», 10-й номер). 

Во втором были выбраны шесть российских игроков – голкипер Петр Кочетков («Каролина», 36-й), форварды Владислав Фирстов («Миннесота», 42-й), Егор Афанасьев («Нэшвилл», 45-й) и Никита Александров («Сент-Луис», 62-й), а также защитники Артемий Князев («Сан-Хосе», 48-й) и Никита Охотюк («Нью-Джерси», 61-й).

Остальные российские выборы драфта НХЛ-2019:

70. «Нью-Джерси» – з Даниил Мисюль 

79. «Вегас» – н Павел Дорофеев 

85. «Эдмонтон» – в Илья Коновалов

88. «Калгари» – н Илья Николаев 

107. «Аризона» – н Александр Дарьин

108. «Сан-Хосе» – н Егор Спиридонов 

114. «Коламбус» – н Дмитрий Воронков 

115. «Торонто» – н Михаил Абрамов

117. «Нэшвилл» – з Семен Чистяков 

129. «Нью-Джерси» – н Арсений Грицюк 

149. «Миннесота» – н Матвей Гуськов 

152. «Каролина» – н Кирилл Слепец 

154. «Бостон» – н Роман Бычков 

164. «Сан-Хосе» – н Тимур Ибрагимов 

165. «Филадельфия» – н Егор Сердюк

170. «Монреаль» – н Арсен Хисамутдинов 

174. «Аризона» – н Данил Савунов 

190. «Детройт» – н Кирилл Тютяев

193. «Эдмонтон» – н Максим Денежкин 

198. «Тампа-Бэй» – н Михаил Шалагин 

208. «Сент-Луис» – в Вадим Жеренко 

Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

«Ванкувер» выбрал Подколзина. Чего от этого ждать?

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