НХЛ. Впервые с 2003 года на драфте выбраны 28 российских игроков

В Ванкувере завершилась процедура драфта НХЛ-2019.
Всего было выбрано 217 игроков – 69 канадцев, 57 американцев, 28 россиян, 26 шведов, 22 финна, 7 чехов, по 2 представителя Дании и Беларуси, по одному – Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.
Это лучший результат России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, причем на тот момент он состоял из 9 раундов, а не из 7, как сейчас.
В первом раунде был выбран нападающий Василий Подколзин («Ванкувер», 10-й номер).
Во втором были выбраны шесть российских игроков – голкипер Петр Кочетков («Каролина», 36-й), форварды Владислав Фирстов («Миннесота», 42-й), Егор Афанасьев («Нэшвилл», 45-й) и Никита Александров («Сент-Луис», 62-й), а также защитники Артемий Князев («Сан-Хосе», 48-й) и Никита Охотюк («Нью-Джерси», 61-й).
Остальные российские выборы драфта НХЛ-2019:
70. «Нью-Джерси» – з Даниил Мисюль
79. «Вегас» – н Павел Дорофеев
85. «Эдмонтон» – в Илья Коновалов
88. «Калгари» – н Илья Николаев
107. «Аризона» – н Александр Дарьин
108. «Сан-Хосе» – н Егор Спиридонов
114. «Коламбус» – н Дмитрий Воронков
115. «Торонто» – н Михаил Абрамов
117. «Нэшвилл» – з Семен Чистяков
129. «Нью-Джерси» – н Арсений Грицюк
149. «Миннесота» – н Матвей Гуськов
152. «Каролина» – н Кирилл Слепец
154. «Бостон» – н Роман Бычков
164. «Сан-Хосе» – н Тимур Ибрагимов
165. «Филадельфия» – н Егор Сердюк
170. «Монреаль» – н Арсен Хисамутдинов
174. «Аризона» – н Данил Савунов
190. «Детройт» – н Кирилл Тютяев
193. «Эдмонтон» – н Максим Денежкин
198. «Тампа-Бэй» – н Михаил Шалагин
208. «Сент-Луис» – в Вадим Жеренко
Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца
«Ванкувер» выбрал Подколзина. Чего от этого ждать?