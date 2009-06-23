НХЛ. Впервые с 2003 года на драфте выбраны 28 российских игроков

В Ванкувере завершилась процедура драфта НХЛ-2019.

Всего было выбрано 217 игроков – 69 канадцев, 57 американцев, 28 россиян, 26 шведов, 22 финна, 7 чехов, по 2 представителя Дании и Беларуси, по одному – Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Это лучший результат России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, причем на тот момент он состоял из 9 раундов, а не из 7, как сейчас.

В первом раунде был выбран нападающий («Ванкувер», 10-й номер).

Во втором были выбраны шесть российских игроков – голкипер Петр Кочетков («Каролина», 36-й), форварды Владислав Фирстов («Миннесота», 42-й), Егор Афанасьев ( , 45-й) и Никита Александров («Сент-Луис», 62-й), а также защитники Артемий Князев («Сан-Хосе», 48-й) и Никита Охотюк («Нью-Джерси», 61-й).

Остальные российские выборы драфта НХЛ-2019:

70. «Нью-Джерси» – з Даниил Мисюль

79. «Вегас» – н Павел Дорофеев

85. «Эдмонтон» – в Илья Коновалов

88. – н Илья Николаев

107. «Аризона» – н Александр Дарьин

108. «Сан-Хосе» – н Егор Спиридонов

114. «Коламбус» – н Дмитрий Воронков

115. – н Михаил Абрамов

117. «Нэшвилл» – з Семен Чистяков

129. «Нью-Джерси» – н Арсений Грицюк

149. «Миннесота» – н Матвей Гуськов

152. «Каролина» – н Кирилл Слепец

154. «Бостон» – н Роман Бычков

164. «Сан-Хосе» – н Тимур Ибрагимов

165. «Филадельфия» – н Егор Сердюк

170. «Монреаль» – н Арсен Хисамутдинов

174. «Аризона» – н Данил Савунов

190. «Детройт» – н Кирилл Тютяев

193. «Эдмонтон» – н Максим Денежкин

198. «Тампа-Бэй» – н Михаил Шалагин

208. «Сент-Луис» – в Вадим Жеренко

Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

«Ванкувер» выбрал Подколзина. Чего от этого ждать?

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