Ти Джей Гальярди: «Нижнекамск – одна из трех главных задниц в КХЛ, но там платили больше всех»

Бывший нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди поделился историями о .

«Нижнекамск – место, о котором никто не знает. Одна из трех главных задниц в . Но там платили больше всех, были отличные бонусы за победу, за набранные очки и все такое. Ок, на два месяца меня там хватит. И оказалось, что это самая большая задница в мире, в которой я был.

Все было на русском, все тренировки на русском, все указания на русском. Ты как зомби. Мы бились за плей-офф, за каждую победу нам платили по три тысячи баксов. Игрокам, тренерам, массажистам. Если победил – все прыгают от радости. Проиграл – все в депрессии.

Владельцем клуба был владелец завода, который спонсировал нас. Он пару раз приходил в раздевалку перед матчами. Такой типичный русский, весь в черном, с ним громилы-телохранители.

Он приходил и говорил что-то перед играми. Я спросил однажды: «О чем речь?» Мне сказали: «Сегодня премиальные не 3 тысячи, а 15!» Такое было, когда мы играли с принципиальными соперниками.

Деньги были хорошие, но со мной произошла дичь. В одном матче меня ударили со спины, я повредил руку. Врачи сказали, что перелома нет, предложили отдохнуть недельку. Все это, конечно, через гугл транслейт.

Я пришел на арену на следующий день немного размяться и посмотреть, как чувствует себя рука. Тренер вратарей – он говорил по-английски – позвал меня к Андрею Назарову. Наз спрашивает меня: «Что с рукой? Сломана?» Я говорю: «Нет». Он мне: «Играй».

Ок, мы играли с какой-то слабой командой. Думаю, почему бы и нет. Мне сделали укол, вроде все неплохо. Ночью стало плохо, меня тошнило. После следующего матча стало еще хуже, хотя меня не толкали, все было тихо-мирно. Думаю: что же такое?

Вспоминаю, что мне делали МРТ – врачи говорили, что все в порядке. Что-то не так. В городе ужасная больница, там как в 1940-х. Иду к генеральному менеджеру. Он говорит: «Или проходи обследование здесь, или едь в Москву, но за свой счет». Я уехал.

Оказалось, что через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Пришлось пройти курс антибиотиков. Агент сказал, что нужно было появляться хотя бы на тренировках, чтобы деньги заплатили. Я так и сделал. Со мной рассчитались», – сказал Гальярди.