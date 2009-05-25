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    Никита Гусев: «Хоккея в исполнении финнов было мало. Но они выиграли, молодчики, что сказать»

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Никита Гусев Хоккей

    Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2019 от Финляндии (0:1).

    – Как можете описать этот матч?

    – Финны хорошо играли в обороне, жаль, что так и не получилось забить. Столько хороших моментов было, но без голов не победить.

    – Понимали, что будет трудно против финской защиты?

    – Да, знали, что предстоит непростой матч, но думали, что все-таки забьем.

    – Как считаете, что нужно было делать, чтобы спасти игру?

    – Судя по тому, что у нас 0 голов, наверное, надо было лезть мощнее и заталкивать шайбу в ворота.

    – Тактика мелкого фола, провокации выводили из равновесия?

    – Не думаю. Мы изначально знали, что Финляндия собирается так играть.

    – Не кажется, что финны вышли играть не в хоккей?

    – Хоккея в их исполнении, конечно, было мало, но они выиграли, молодчики, что сказать.

    – В чем главная ошибка сборной в этом матче?

    – Тяжело сказать сейчас. Да, не забили, но ошибка, скорее, в другом. Надо подумать, сразу после игры трудно дать ответ.

    – Россия много передерживала шайбу, принимала сложные решения…

    – Наверное, из-за того, что не получалось забросить. Не получалось, вот и пошли решения сложнее, чем надо.

    – Наша сборная мало забрасывала Финляндии и до этого. Одна система не может пройти другую?

    – Нет, просто финны впятером обороняли ворота, пятачок, их голкипер тащил дальние броски. Отскоки были, добивания были, но голов не было, – сказал Гусев.

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