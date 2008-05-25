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    Илья Воробьев: «Надо было заносить шайбу в ворота. В концовке хотелось побольше бросков»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в матче 1/2 финала ЧМ-2019.

    «Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке «6 на 5» хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы.

    Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», – сказал Воробьев.  

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