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    The Athletic: инцидент с Бобровским произошел в Тампе. Представители команды отвели его в сторону для обсуждения прямо на взлетной полосе

    Теги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был отстранен от матча с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) из-за инцидента, произошедшего в Тампе, сообщает The Athletic.

    По информации журналиста Аарона Портцлайна, это произошло в период между серединой третьего периода матча с «Тампой» (0:4) и вылетом команды из города через час после окончания игры. 

    Напомним, что Бобровского заменили на 9-й минуте третьего периода встречи с «Лайнтнинг», после чего он сразу ушел в раздевалку.

    Скорее всего, инцидент произошел на арене или в автобусе по пути в аэропорт. Незадолго до посадки игроков на чартерный рейс в Коламбус представители команды отвели Бобровского в сторону прямо на взлетной полосе, чтобы обсудить произошедшее.

    Всем игрокам «Коламбуса» были даны четкие указания от руководства не обсуждать данную ситуацию с журналистами.

    По данным источника, отношения между игроком и клубом стали ухудшаться два года назад из-за проблем голкипера в плей-офф. Бобровский был в ярости, когда генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен предложил пригласить спортивного психолога, чтобы помочь ему справиться с трудностями в борьбе за Кубок Стэнли.

    НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента

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