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    МЧМ-2019. Чехович отцеплен от молодежной сборной России из-за травмы, в расширенном списке осталось 25 человек

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Локомотив Трактор Зауралье Торос ФХР молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Рязань Сан-Антонио СКА-Нева Барс Даниил Тарасов Артем Волков 1997 Клим Костин Дмитрий Саморуков Иван Чехович Марк Рубинчик Александр Хованов Григорий Денисенко Виталий Кравцов Александр Яремчук Илья Морозов Павел Шэн Степан Старков Александр Алексеев Иван Морозов Кирилл Марченко Николай Коваленко Александр Романов Василий Подколзин Иван Муранов Савелий Ольшанский Никита Шашков Даниил Валитов Артем Николаев Петр Кочетков Хоккей

    ФХР опубликовала сокращенную версию расширенного состава молодежной сборной России на МЧМ-2019.

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»); 

    Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); 

    Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

    Таким образом, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов, Артем Волков, нападающие Артем Николаев, Иван Чехович, получившие повреждения по ходу тренировочного лагеря, а так же Александр Яремчук.

    В заявке должно быть 23 человека. Тренер команды Валерий Брагин рассказывал, что в заявке будут 7 защитников и 13 нападающих помимо трех вратарей.

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