МЧМ-2019. Чехович отцеплен от молодежной сборной России из-за травмы, в расширенном списке осталось 25 человек

опубликовала сокращенную версию расширенного состава молодежной сборной России на МЧМ-2019.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов ( );

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов ( ), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – ), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн ( ).

Таким образом, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов, Артем Волков, нападающие Артем Николаев, , получившие повреждения по ходу тренировочного лагеря, а так же Александр Яремчук.

В заявке должно быть 23 человека. Тренер команды рассказывал, что в заявке будут 7 защитников и 13 нападающих помимо трех вратарей.

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