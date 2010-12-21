Брагин о составе на МЧМ-2019: «Под вопросом 3-4 позиции, заявим 7 защитников и 13 нападающих»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в контрольном матче с командой США (2:3).

– Тяжело вкатывались в матч, в начале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше. Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок, а не тактических.

- После первого периода завершили матч Романов и Старков. Что с ними?

– У Старкова рассечение, а у Романова появились болезненные ощущения после столкновения. Поскольку матч был контрольный, решили не рисковать.

- Почему в обоих контрольных матчах не участвовал ?

– Он простудился. Скоро будет готов.

- Заявку назовете после заключительной контрольной игры со Швейцарией?

– Да. Под вопросом еще 3-4 позиции. Заявим семь защитников и тринадцать нападающих, — сказал Брагин.

Брагин – легенда МЧМ. Никто не знает о них больше