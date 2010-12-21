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    Брагин о составе на МЧМ-2019: «Под вопросом 3-4 позиции, заявим 7 защитников и 13 нападающих»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Клим Костин Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в контрольном матче с командой США (2:3).

    – Тяжело вкатывались в матч, в начале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше. Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок, а не тактических.

    - После первого периода завершили матч Романов и Старков. Что с ними?

    – У Старкова рассечение, а у Романова появились болезненные ощущения после столкновения. Поскольку матч был контрольный, решили не рисковать.

    - Почему в обоих контрольных матчах не участвовал Клим Костин?

    – Он простудился. Скоро будет готов.

    - Заявку назовете после заключительной контрольной игры со Швейцарией?

    – Да. Под вопросом еще 3-4 позиции. Заявим семь защитников и тринадцать нападающих, — сказал Брагин.

    Брагин – легенда МЧМ. Никто не знает о них больше

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