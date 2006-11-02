«Спартак» – первый клуб КХЛ с собственными GIF в инстаграме

объявил о появлении в инстаграме собственных GIF.

Московский клуб стал первым представителем в социальной сети со своими брендированными GIF в сторис.

«Спартак» стал первым клубом в КХЛ с собственными GIF в Instagram.

⠀

После яркой и волевой победы в Уфе спешим сообщить еще одну отличную новость. Хоккейный «Спартак» первым из клубов КХЛ заходит на территорию Instagram Stories с брендированными GIF. pic.twitter.com/BgjbiiyQlv — Spartak Moscow (@spartak_hc) 2 ноября 2018 г.