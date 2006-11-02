«Спартак» – первый клуб КХЛ с собственными GIF в инстаграме

«Спартак» объявил о появлении в инстаграме собственных GIF.
Московский клуб стал первым представителем КХЛ в социальной сети со своими брендированными GIF в сторис.
«Спартак» стал первым клубом в КХЛ с собственными GIF в Instagram.— Spartak Moscow (@spartak_hc) 2 ноября 2018 г.
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После яркой и волевой победы в Уфе спешим сообщить еще одну отличную новость. Хоккейный «Спартак» первым из клубов КХЛ заходит на территорию Instagram Stories с брендированными GIF. pic.twitter.com/BgjbiiyQlv
Теперь у вас есть возможность создавать собственный контент, связанный с легендарным брендом «Спартака». Самые эмоциональные моменты вашей жизни теперь будут окрашены в красно-белые цвета, а ваш Instagram засверкает новыми красками, привлекая к себе внимание новых подписчиков. pic.twitter.com/ElwmYIr9t2— Spartak Moscow (@spartak_hc) 2 ноября 2018 г.