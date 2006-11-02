Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» – первый клуб КХЛ с собственными GIF в инстаграме

    Теги Спартак болельщики КХЛ Хоккей

    «Спартак» объявил о появлении в инстаграме собственных GIF.

    Московский клуб стал первым представителем КХЛ в социальной сети со своими брендированными GIF в сторис.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться