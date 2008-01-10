Тарасов женился в третий раз. В 2016 году он развелся с Бузовой

Полузащитник Дмитрий Тарасов, в 2016 году расставшийся с телеведущей и поп-исполнительницей Ольгой Бузовой, женился в третий раз.

Женой игрока стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.

Тарасов опубликовал фото из ЗАГСа с хэштегами #тарасовы, #пишитечтохотите, #намвсеравно и #мысчастливы.

Первой женой Тарасова была Оксана Осинкина, от брака у футболиста есть дочь Ангелина, родившаяся в 2009 году. Брак Тарасова с Осинкиной распался в 2011 году, когда у полузащитника начался роман с Бузовой.