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    Тарасов женился в третий раз. В 2016 году он развелся с Бузовой

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника фото Ольга Бузова

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, в 2016 году расставшийся с телеведущей и поп-исполнительницей Ольгой Бузовой, женился в третий раз.

    Женой игрока стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко.

    Тарасов опубликовал фото из ЗАГСа с хэштегами #тарасовы, #пишитечтохотите, #намвсеравно и #мысчастливы.

    Первой женой Тарасова была Оксана Осинкина, от брака у футболиста есть дочь Ангелина, родившаяся в 2009 году. Брак Тарасова с Осинкиной распался в 2011 году, когда у полузащитника начался роман с Бузовой.

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